Мини-экскаваторы 0.8 - 6 тонн
В нашем каталоге представлен широкий выбор мини-экскаваторов по доступным ценам. В наличии и под заказ техника с большим диапазоном характеристик и функционала:
- с широким и узким ковшом разного объема
- гусеничные и колесные
- с закрытой и открытой кабиной
У нас вы можете купить мини-экскаватор, способный выполнять работы по копке, разрушению бетона, очистке канав, сверления, бульдозерной работы и т.д.
Для множества моделей доступны дополнительные конфигурации, такие как:
- молоток
- риппер
- захват для бревен
- грабли
- буровая установка
- большой ковш
- ковш для грязи
Ниже можно ознакомиться с модельным рядом, изучить характеристики каждого экскаватора, в т.ч. увидеть живые фото и узнать о возможностях эксплуатации.
Представленные мини-экскаваторы могут составить отличную альтернативу намного более дорогим моделям cat, volvo, jcb и др. Покупая у нас данные экскаваторы, вы получаете выгодный актив в виде надежной техники, предназначенной для интенсивной эксплуатации.
Объем ковша: 0.02 м³
Глубина копания: 1120 мм
Высота выгрузки: 1650 мм
Модель двигателя: KOOP192F
Масса: 750 кг
Объем ковша: 0.02 м³
Глубина копания: 1320 мм
Высота выгрузки: 1820 мм
Модель двигателя: KOOP192F
Масса: 950 кг
Объем ковша: 0.023 м³
Глубина копания: 1715 мм
Высота выгрузки: 1830 мм
Модель двигателя: KOOP KD192F-1
Масса: 1100 кг
Объем ковша: 0.03 м³
Глубина копания: 1800 мм
Высота выгрузки: 1850 мм
Модель двигателя: LaidongLD380
Масса: 1350 кг
Объем ковша: 0.04 м³
Глубина копания: 1900 мм
Высота выгрузки: 2000 мм
Модель двигателя: LaidongLD385
Масса: 1600 кг
Объем ковша: 0.025 м³
Глубина копания: 2017 мм
Высота выгрузки: 2077 мм
Модель двигателя: Kubota
Масса: 1800 кг
Объем ковша: 0.05 м³
Глубина копания: 2200 мм
Высота выгрузки: 2300 мм
Модель двигателя: Yanmar/Kubota
Масса: 1800 кг
Объем ковша: 0.06 м³
Глубина копания: 2050 мм
Высота выгрузки: 2390 мм
Модель двигателя: Laidong 3TE25
Масса: 1950 кг
Объем ковша: 0.07 м³
Глубина копания: 2400 мм
Высота выгрузки: 2440 мм
Модель двигателя: Kubota
Масса: 2350 кг
Объем ковша: 0.066 м³
Глубина копания: 2600 мм
Высота выгрузки: 2600 мм
Модель двигателя: Changchai 390
Масса: 2350 кг
Объем ковша: 0.1 м³
Глубина копания: 2450 мм
Высота выгрузки: 2290 мм
Модель двигателя: Laidong 3TE30
Масса: 2750 кг
Объем ковша: 0.095 м³
Глубина копания: 2600 мм
Высота выгрузки: 2600 мм
Модель двигателя: Changchai/Yanmar
Масса: 2750 кг
Объем ковша: 0.09 м³
Глубина копания: 2880 мм
Высота выгрузки: 3175 мм
Модель двигателя: YANMAR 3TNV88
Масса: 3515 кг
Объем ковша: 0.09 м³
Глубина копания: 2880 мм
Высота выгрузки: 3175 мм
Модель двигателя: YANMAR 3TNV88
Масса: 3375 кг
Объем ковша: 0.12 м³
Глубина копания: 3208 мм
Высота выгрузки: 3406 мм
Модель двигателя: Kubota
Масса: 4000 кг
Объем ковша: 0.1 м³
Глубина копания: 2545 мм
Высота выгрузки: 3050 мм
Модель двигателя: Changchai
Масса: 4000 кг
Объем ковша: 0.2 м³
Глубина копания: 3820 мм
Высота выгрузки: 4030 мм
Модель двигателя: Yanmar 4TNV94L
Масса: 6000 кг