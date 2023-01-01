Мини-экскаваторы 0.8 - 6 тонн

В нашем каталоге представлен широкий выбор мини-экскаваторов по доступным ценам. В наличии и под заказ техника с большим диапазоном характеристик и функционала:

с широким и узким ковшом разного объема

гусеничные и колесные

с закрытой и открытой кабиной

У нас вы можете купить мини-экскаватор, способный выполнять работы по копке, разрушению бетона, очистке канав, сверления, бульдозерной работы и т.д.

Для множества моделей доступны дополнительные конфигурации, такие как:

молоток

риппер

захват для бревен

грабли

буровая установка

большой ковш

ковш для грязи

Ниже можно ознакомиться с модельным рядом, изучить характеристики каждого экскаватора, в т.ч. увидеть живые фото и узнать о возможностях эксплуатации.

Представленные мини-экскаваторы могут составить отличную альтернативу намного более дорогим моделям cat, volvo, jcb и др. Покупая у нас данные экскаваторы, вы получаете выгодный актив в виде надежной техники, предназначенной для интенсивной эксплуатации.